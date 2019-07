Monza: Corbetta (Lega), sacrosanto impegno di Regione per F1 e intero sistema Villa e Parco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È giusto che Regione Lombardia s’impegni per valorizzare la Villa Reale, il Parco e l’Autodromo di Monza, mantenendo la Formula 1 sul territorio. Lo ha sottolineato il consigliere regionale della Lega, Alessandro Corbetta, durante la seduta della VII commissione regionale che si è svolta questa mattina a Palazzo Pirelli, dedicata all’accordo di programma per la valorizzazione della Villa Reale, del Parco e Autodromo di Monza. “Monza – ha affermato durante il dibattito Corbetta - è un nome conosciuto in tutto il mondo grazie al Gran Premio ed è sacrosanto l’impegno, con le relative risorse, di Regione Lombardia per mantenere sul proprio territorio l’evento della Formula 1”. “Ricordo – ha proseguito l’esponente del Carroccio – che, solo per il Gran Premio, si stima un indotto di circa 80 milioni di euro. Le piccole e poco rappresentative associazioni che vogliono togliere il GP da Monza non andrebbero nemmeno ascoltate: vogliono il male del nostro territorio”. “Condivido inoltre - ha proseguito Corbetta - la visione di Regione Lombardia di un ‘unicum’ formato da Parco, Villa Reale e Autodromo nel loro complesso. Un insieme storico, culturale, ambientale e sportivo dal formidabile richiamo turistico che potrebbe generare centinaia di nuovi posti di lavoro. Proprio per questo motivo la Regione ha investito e sta investendo in totale ben 95 milioni, di cui 40 milioni per il rinnovo del GP e 55 per la riqualificazione della Villa Reale, del Parco e delle sue meraviglie storiche e naturalistiche”. (segue) (com)