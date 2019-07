Monza: Corbetta (Lega), sacrosanto impegno di Regione per F1 e intero sistema Villa e Parco (2)

- “Nell’audizione di oggi – aggiunge il consigliere regionale in una nota– ho ricordato inoltre il tema dei concerti per il futuro dell’area. Si tratta di un’altra importante opportunità da tenere in considerazione e da valorizzare. Nell’area del Parco si sono esibiti artisti e band di richiamo internazionale, portando decine di migliaia di persone a Monza e sul territorio circostante. Queste migliaia di appassionati hanno riempito hotel, ristoranti, bar, portando ricchezza, entusiasmo e lustro per tutto il territorio”. “Auspico quindi - conclude Corbetta - che la seconda fase del master-plan tenga conto di questo valore aggiunto con la predisposizione di una grande area concerti che richiami i grandi artisti di tutto il mondo”. (com)