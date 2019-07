Brexit: ambasciatore Trombetta, mi auguro uscita con accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia si augura che non ci sia una “Brexit violenta”. Lo ha ribadito l’ambasciatore d’Italia nel Regno Unito, Raffaele Trombetta, a margine della Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici in corso alla Farnesina. L’obiettivo, ha detto il diplomatico, resta “un’uscita ordinata” del Regno Unito dall’Unione europea, nonostante il nuovo premier britannico Boris Johnson si sia detto pronto a uscire dall’Ue anche in mancanza di accordo. In ogni modo, ha assicurato Trombetta, il governo italiano si sta già attrezzando in caso di “hard Brexit” prendendo “delle precauzioni”, una serie di misure in materia doganale, sanitaria, dei servizi finanziari. “Per quanto riguarda i nostri connazionali forniremo tutta l’assistenza possibile”, ha aggiunto l’ambasciatore. Inoltre, ha concluso il diplomatico, “c’è ampia volontà nel parlamento britannico”, con un ruolo particolarmente attivo svolto in questo senso dai parlamentari di origine italiana, di assicurare comunque “il mantenimento dei diritti degli italiani e degli europei che sono già nel Regno Unito”.(Gmr)