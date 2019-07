Russia: Ue, Mosca rilasci immediatamente Pavlo Hyrb

- L'Unione europea ribadisce la necessità che il cittadino ucraino, Pavlo Hryb, venga rilasciato immediatamente. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna in merito al fatto che ieri la Corte suprema della Federazione Russa ha confermato una decisione di una corte russa che ha condannato a sei anni di reclusione Hryb, 21enne disabile, che è stato rapito dalla Bielorussia dalle autorità russe nell'agosto 2017. "Da allora è detenuto illegalmente in Russia senza alcuna accusa giustificata. L'Unione europea ribadisce la sua aspettativa che Pavlo Hryb venga rilasciato immediatamente", ha dichiarato il Seae ricordando che Hryb soffre di una condizione medica molto grave che potrebbe diventare pericolosa per la sua vita in qualsiasi momento. "Tuttavia, in violazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ai medici ucraini non è stato permesso di vederlo. Ci aspettiamo che gli venga fornito senza indugio un accesso urgente a un trattamento medico speciale", ha sottolineato il Seae. "Tutti i cittadini ucraini detenuti illegalmente nella penisola di Crimea e in Russia, compreso l'equipaggio delle navi catturate dalla Russia il 25 novembre, devono essere immediatamente rilasciati. Gli osservatori internazionali dei diritti umani devono avere pieno, libero e senza ostacoli accesso alla penisola di Crimea", si conclude nella nota del Seae.(Beb)