Russia-Onu: presidente Assemblea generale Espinosa il 28 luglio a Mosca

- La presidente della 73ma sessione dell'Assemblea generale Onu, Maria Fernanda Espinosa, si recherà a Mosca il 28 luglio per incontrare il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. Lo ha confermato la sua portavoce Monica Grayley in una conferenza stampa. "La presidente inizierà un viaggio ufficiale nella Federazione Russa domenica 28 luglio", ha detto Grayley ai giornalisti. "La signora Espinosa arriverà a Mosca, dove sarà ricevuta dal ministro degli Esteri russo, sua eccellenza, Sergej Lavrov". Grayley ha spiegato che Espinosa dovrebbe incontrare altri alti esponenti del governo russo, parlamentari e rappresentanti di think tank per discutere della cooperazione della Russia con le Nazioni Unite, dei cambiamenti climatici e dei preparativi per la settimana di alto livello dell'Assemblea generale di settembre.(Was)