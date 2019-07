Agricoltura: Rolfi, Regione Lombardia ha mantenuto promessa, a luglio 95 mln di anticipo Pac

- "Promessa mantenuta. La Regione Lombardia è tornata a erogare a luglio l'anticipo regionale sulla domanda unica. Daremo 95 milioni di euro a 10.349 imprese agricole lombarde". Lo ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, presentando i dati relativi all'anticipo dei premi della Pac in Lombardia. La Giunta regionale lo scorso febbraio aveva approvato uno stanziamento per un massimo di 250 milioni di euro alle imprese agricole, erogato sotto forma di prestito, per anticipare i finanziamenti che le imprese ricevono nell'ambito della Politica Agricola Comune. La Regione Lombardia eroga a luglio una quota pari al 50 per cento delle risorse che, in base alla normativa comunitaria, le imprese ricevono a partire dal mese di novembre. "Riusciamo a liquidare tutte le domande ammesse - ha affermato l'assessore - e a dare respiro alle aziende agricole proprio nel periodo di maggiore necessita'". "Da anni - ha proseguito - eravamo bloccati da una norma ingiusta che penalizzava gli agricoltori lombardi e non ci permetteva di sostenerli pur avendone le risorse. Ora una modifica ai principi contabili dello Stato ci ha consentito di procedere. La Lombardia ha fatto da modello nazionale anche su questo tema.(com)