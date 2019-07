Trasporti: Usb, flop sciopero in tutta Italia

- “Lo sciopero nazionale di oggi indetto da Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa-Cisal, Faisa Ugl, Faisa, Cisal, Faisa Confail e Fast-Slm è stato un flop in tutta Italia”. E’ quanto si legge in una nota dell’Usb Lavoro privato – trasporti di Roma e Lazio. “Bassissime le adesioni registrate in molte Regioni – continua - . Segno evidente che uno sciopero voluto per favorire gli interessi delle aziende e contro il diritto di sciopero è stato per i sindacati concertativi l'ennesima riprova della loro distanza dai reali bisogni dei lavoratori. A Roma le metro sono rimaste aperte, i treni delle ferrovie concesse e autobus hanno effettuato servizio quasi regolare, a dimostrazione che i lavoratori non seguono più queste organizzazioni filo aziendali. Atac, come il consorzio Tpl, non possono più non tener conto che i sindacati con i quali trattano, di fatto hanno perso credibilità. Al contrario, l'adesione plebiscitaria che spesso i lavoratori danno agli scioperi promossi da sindacati come USB e Or.Sa. Tpl è un segnale inequivocabile non solo della nostra reale forza ma soprattutto della giustezza delle rivendicazioni che rappresentiamo. Per questo c'è bisogno che il governo lavori ad una legge sulla rappresentanza, che tenga conto del reale potere conflittuale che un'organizzazione sindacale riesce ad esprimere, al netto delle tessere clientelari che si portano a casa i sindacati gialli. Intanto Atac e Roma Tpl comincino a pensarci seriamente con chi intendono continuare a confrontarsi”.(Com)