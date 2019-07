Iraq: quattro militanti dell’Is uccisi in scontro a fuoco contro forze curde a Sinjar

- Quattro militanti dello Stato islamico (Is) sono stati uccisi e altri due si sono fatti saltare in aria durante uno scontro con le forze curde Peshmerga nel distretto di Sinjar, nell’Iraq nord-occidentale. Lo ha detto oggi Qasim Shasho, comandante peshmerga del Fronte di Sinjar, citato dall’emittente locale “Kudistan 24”. "Diversi uomini armati di Daesh (acronimo arabo di Stato islamico dell’Iraq e del Levante) nella zona di Khana Shahwani, vicino alla fabbrica di cemento Sinjar, stavano tentando di infiltrarsi nel villaggio di Golata e le forze Peshmerga ed Ezidkhan li hanno intercettati", ha detto Shasho. Le forze di protezione Ezidkhan sono un'unità combattente composta da yazidi, la minoranza etnoreligiosa perseguitata dagli jihadisti dell’Is. Una fonte di sicurezza ha riferito a “Kurdistan 24” che le forze curde non hanno subito vittime nello scontro. (Irb)