Sanità: inaugurato oggi il nuovo Pronto Soccorso del San Paolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo pronto soccorso è formato complessivamente da 12 sale visite: 6 per prestazioni di area medica, 2 per prestazioni ortopediche, 2 chirurgiche, 1 Sala radioprotetta e 1 per visita in area psichiatrica. Tra le innovazioni c'è quella di aver realizzato spazi attesa barellati dedicati che permettono privacy e riservatezza, con sistemi di monitoraggio centralizzato dei parametri vitali del paziente. Nell'area visita è stata realizzata una Sala di trattamento del paziente potenzialmente infetto. Particolare attenzione è stata data infine all'area dedicata all'accettazione che garantisce un iter terapeutico e diagnostico del paziente in sicurezza. Durante l'inaugurazione il sindacato Usi Sanità Santi Paolo e Carlo ha distribuito un volantino in cui denunciava: "non c'è nulla da inaugurare quando è già stato fatto nel 2013. C'è solo da chiedere scusa ai lavoratori e agli ammalati per averli sottoposti per 10 anni a condizioni lavorative disumane e a spazi stretti e privi di privacy". (Com)