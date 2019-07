Difesa: Serbia, sei veicoli corazzati consegnati finora da Russia (2)

- Ad aprile 2018 il ministro della Difesa serbo, Aleksandar Vulin, aveva già annunciato che la Serbia "stava trattando con la Russia" per ottenere 4 elicotteri da trasporto Mi-17e 4 elicotteri da combattimento Mi-35. In una dichiarazione rilasciata a "Sputnik", il ministro di Belgrado aveva aggiunto che entro la fine dell'anno sarebbero entrati in servizio gli aerei Mig-29 già ricevuti da Mosca. "Stiamo lavorando su un'ulteriore modernizzazione dei Mig che ci sono stati consegnati", aveva detto Vulin. (segue) (Seb)