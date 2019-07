Difesa: Serbia, sei veicoli corazzati consegnati finora da Russia (3)

- Il ministro della Difesa serbo, Aleksandar Vulin, era stato in visita in Russia il 3 e 4 aprile 2018 in occasione della settima Conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale. Poco prima, nel corso di una visita all'aeroporto militare serbo di Batajnica, il ministro aveva confermato ai giornalisti che potrebbero essere prossimamente consegnati alla Serbia anche due aerei da trasporto AN-26, sempre di fabbricazione russa. "Anche questo fa parte dell'accordo tecnico militare (fra la Serbia e la Russia)", aveva detto Vulin. (segue) (Seb)