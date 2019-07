Difesa: Serbia, sei veicoli corazzati consegnati finora da Russia (4)

- All'inizio del 2018 Vulin aveva detto che il settore aeronautico delle Forze armate serbe "non è mai stato in condizioni migliori" dai tempi del bombardamento della Nato nel 1999. "Abbiamo abbastanza tecnologia e personale per far sì che il nostro cielo sia sicuro e protetto in ogni momento", aveva detto Vulin ai giornalisti. Vulin aveva allora precisato che è in corso la seconda fase di ristrutturazione dei velivoli Mig-29 forniti recentemente da Mosca. (segue) (Seb)