Difesa: Serbia, sei veicoli corazzati consegnati finora da Russia (5)

- A febbraio 2018 il ministero della Difesa della Russia aveva concesso una donazione di 2 milioni di euro per la formazione dei piloti serbi che dovranno pilotare i Mig-29. L'annuncio era stato fatto dal ministro della Difesa della Serbia, Aleksandar Vulin, mentre si trovava in visita a Mosca. "Con grande soddisfazione posso dire che il ministero russo ha concesso una cospicua donazione del valore di 2 milioni di euro che sarà spesa per la formazione dei nostri piloti, i futuri piloti dei Mig-29. In questo modo continuiamo ad avanzare nella preparazione delle nostre Forze armate e rafforziamo e miglioriamo i rapporti fra Serbia e Russia", aveva detto Vulin secondo quanto riportava allora un comunicato del ministero serbo della Difesa. Vulin aveva infine precisato che la Serbia è uno stato neutrale dal punto di vista militare, che non intende entrare in nessuna organizzazione militare internazionale e che segue il proprio cammino, ma che tiene piuttosto conto dei propri interessi e coltiva le proprie amicizie. (Seb)