Roma: paura a Torrevecchia, uomo gira in strada con accetta. Fermato da Ps

- Attimi di paura a Torrevecchia questa mattina quando, intorno alle 9.15, un uomo ha iniziato ad aggirarsi in strada impugnando una accetta e minacciando i passanti. La chiamata al 112 è arrivata da una infermiera a domicilio che arrivata nel quartiere, a casa di una signora, per effettuare un turno di assistenza, è stata accolta alla porta di casa dal figlio della donna che, in grave alterazione psichica, le brandiva contro l'accetta. L'uomo, un italiano di 61 anni, è poi sceso in strada ed è lì che l'hanno trovato gli agenti della Polizia di Stato. Il 61enne si è scagliato anche contro di loro ma i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e l'hanno portato in caserma.(Rer)