Editoria: Verna (Cnog), Crimi ricusato. Stati generali editoria diventati dell’ideologia e del pregiudizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il caso dell’arbitro-giocatore è conclamato dopo la risposta scomposta del senatore Crimi al documento approvato ieri alla unanimità dalla consulta dei presidenti e dei vice presidenti degli Ordini regionali dei giornalisti a sostegno della linea del Consiglio nazionale. Il presidente Carlo Verna ha elevato oggi formale protesta presso il Ministero vigilante della Giustizia, partecipando a un incontro sul tema dell’equo compenso, presieduto dal sottosegretario Morrone”. Così recita una nota del Consiglio dell’Ordine dei giornalisti. “Gli stati generali dell’editoria si sono trasformati in stati generali dell’ideologia e del pregiudizio, con una strumentalizzazione della cosiddetta vicenda Fubini che rasenta il ridicolo – ha commentato Carlo Verna, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti - Per i giudizi espressi sul presunto anacronismo dell’Ordine, mentre per così dire istruiva la pratica, Crimi è ricusato. E che ciò sia avvenuto con una condivisione unanime, in un mondo che rappresenta i più diversi punti di vista, dovrebbe preoccupare persino chi ha un concetto della democrazia come quello che esprime disinvoltamente il sottosegretario con delega all’editoria”. (segue) (Ren)