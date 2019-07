Editoria: Verna (Cnog), Crimi ricusato. Stati generali editoria diventati dell’ideologia e del pregiudizio (2)

- “Credendo nella correttezza istituzionale il caso è stato esposto – ha aggiunto -, prima di ogni pubblica replica, al Ministero della Giustizia con l’idea di rivolgersi successivamente al presidente Conte e, trattandosi di tema fondamentale per la democrazia, con riserva di richiedere l’intervento del supremo garante della Costituzione, ovvero del presidente Mattarella”. “Intanto una riflessione si sottopone a tutte le forze politiche presenti in Parlamento su una possibile loro iniziativa – ha evidenziato Verna - Se Crimi voleva presentare un disegno di legge per l’abolizione dell’Ordine dei giornalisti poteva farlo senza metter su la gigantesca presa in giro istituzionale degli Stati generali dell’editoria a spese dei cittadini, dopo essersi distinto per una serie di iniziative contro la libera informazione, dai tagli all’editoria alla strenua opposizione al salvataggio di Radio radicale”. “È immaginabile una risposta, anche trasversale, delle diverse forze parlamentari sia di maggioranza che di opposizione?”, ha concluso Verna. (Ren)