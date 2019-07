Rifiuti Roma: Lega Lazio, termovalorizzatori necessari per uscire da emergenza

- ''I termovalorizzatori di ultima generazione sono necessari per uscire dall'emergenza rifiuti a Roma e per chiudere il ciclo dei rifiuti negli Ato. Ha ragione Matteo Salvini, altrimenti l'irresponsabilità continuerà a far schizzare la Tari alle stelle per inoltrare i rifiuti nelle province, fuori regione o all'estero! Gli impianti possono essere realizzati e gestiti in house oppure si può dar vita ad una gara europea, una procedura mai messa in campo''. Lo dichiarano in una nota il capogruppo e i consiglieri della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Tripodi, Laura Corrotti e Daniele Giannini, che aggiungono: ''Poi c'è il caso Lazio Ambiente: Nicola Zingaretti, impegnato h24 per rilanciare il Pd relegando i problemi dei cittadini al proprio staff folto e ampiamente remunerato ricco di 'trombati' del Pd, tace sui 12,6 milioni di euro di fondi pubblici per il revamping degli impianti di Colleferro, dove ha chiuso i termovalorizzatori. Proprio gli impianti dove viene trasferito l'indifferenziato di Roma! Una follia abbastanza evidenti'',concludono i consiglieri regionali del Carroccio.(Com)