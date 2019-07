Energia: kuwaitiana Kipic assegna riconfigurazione raffineria al Zour a Honeywell

- La Kuwait Integrated Petroleum Industries Company (Kipic) ha assegnato un contratto per la riconfigurazione degli impianti per lavorazione degli idrocarburi e per la produzione di prodotti petrolchimici della sua raffineria di Al Zour alla compagnia statunitense Honeywell. Lo riferisce l’agenzia di stampa kuwaitiana “Kuna”. Il complesso di nuova concezione aumenterà la capacità produttiva dell'impianto. In base al contratto, Honeywell rivedrà la configurazione e la capacità degli impianti di produzione di benzina della raffineria. Inoltre, Honeywell fornirà licenze tecnologiche, servizi di progettazione, attrezzature e catalizzatori all'avanguardia per la produzione di prodotti raffinati a combustione pulita, paraxilene, propilene e altri prodotti petrolchimici. "Una volta completato, questo sarà il più grande impianto integrato di raffinazione e petrolchimico mai costruito in Kuwait", ha dichiarato Bryan Glover, vicepresidente di Honeywell. "Oltre agli aromatici e al propilene, i carburanti Euro-V che verranno prodotti saranno la pietra angolare dell'iniziativa sui carburanti puliti del Kuwait ". (segue) (Res)