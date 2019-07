Ucraina: ambasciatori G7, Ue e Nato favorevoli a riforme proposte da Zelensky

- Gli ambasciatori dei paesi del G7 e i capi delle missioni di Nato e Unione europea in Ucraina hanno confermato di essere pronti a sostenere il programma di riforme preparato dall’amministrazione del presidente Volodymyr Zelensky. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”. “Voglio ringraziarvi personalmente per il vostro sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale del nostro paese, a dispetto della difficile situazione in cui ci troviamo”, ha detto il capo dello Stato durante un incontro organizzato oggi con gli ambasciatori. Stando alle informazioni diffuse dalla stampa ucraina, Zelensky ha anche ringraziato per la partecipazione di osservatori internazionali al processo elettorale che ha avuto luogo in Ucraina lo scorso 21 luglio, aggiornando brevemente i presenti sulla situazione attuale nei territori del Donbass. (segue) (Res)