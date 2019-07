Cina-Myanmar: Pechino intende rafforzare cooperazione su questioni di confine e immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina intende rafforzare la cooperazione con il Myanmar riguardo alle questioni di confine e al controllo dell'immigrazione. Lo ha dichiarato oggi il consigliere di Stato e ministro della Pubblica sicurezza cinese Zhao Kezhi durante un incontro con il ministro per il Lavoro, l'Immigrazione e la Popolazione del Myanmar U Thein Swe. Zhao ha affermato che i frequenti incontri tra i leader di Cina e Myanmar hanno aiutato a calibrare la cooperazione strategica bilaterale e ha espresso la volontà del suo paese di rafforzare la cooperazione riguardo a questioni di confine e al controllo dell'immigrazione. Secondo il ministro cinese altre aree in cui i due paesi possono lavorare insieme sono la lotta al traffico di droga, alla frode telefonica e online e al gioco d'azzardo online internazionale, per mantenere in modo efficace la stabilità e la sicurezza delle aree di confine. Thein She ha risposto che il Myanmar spera di rafforzare la cooperazione concreta con la Cina. (Cip)