Tpl Roma: fumo su un bus Atac 409 a Portonaccio, cause in corso di accertamento

- Questa mattina, intorno alle 11, per ragioni ancora da accertare, si è attivato il sistema antincendio su una vettura in servizio sulla linea 409, all'altezza di via di Portonaccio. L'evento non ha avuto alcuna conseguenza per i passeggeri. Lo rende noto Atac che precisa che non si è verificato alcun principio di incendio né ci sono state fiamme. (Com)