Sudan: fonti stampa, arrestati ufficiali dell’esercito per aver pianificato tentato golpe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza sudanesi hanno arrestato più di dieci persone, compresi ufficiali di alto rango dell'esercito, accusati di aver pianificato un tentato colpo di Stato contro il Consiglio militare di transizione (Tmc). Lo riferiscono fonti militari citate dalla stampa internazionale, secondo cui gli ufficiali arrestati militavano nei ranghi dell’esercito e dei servizi di intelligence e di sicurezza nazionali. Secondo le stesse fonti, diversi islamisti fedeli all'ex presidente Omar al Bashir, destituito lo scorso 11 aprile, sono stati arrestati questa settimana nell’ambito dello stesso presunto golpe. A inizio luglio il Consiglio militare aveva fatto sapere di aver arrestato almeno 16 ufficiali militari attivi e in pensione per un altro presunto tentativo di colpo di Stato. La scorsa settimana il Consiglio militare e le Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc) dell’opposizione hanno firmato un accordo sulla Dichiarazione politica per il periodo di transizione che prevede l’istituzione di tre nuovi organismi costituzionali – il Consiglio sovrano, il governo e il Consiglio legislativo – e istituisce una commissione d’inchiesta sui crimini commessi contro i civili dopo la destituzione del presidente Omar al Bashir, avvenuta lo scorso 11 aprile. (segue) (Res)