Albania: Fmi prevede revisione a ribasso per stime crescita economica

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede di rivedere al ribasso le stime sulla crescita dell'economia albanese. Lo ha dichiarato, in un'intervista all'emittente statunitense "Voice of America", Jan Kees Martijn, capo della missione del Fondo per l'Albania. L'Fmi ha inizialmente previsto per il 2019 un tasso di crescita al 3,5 per cento, dovuto al rallentamento del settore dell'energia elettrica, la cui produzione è stato il principale contributo della crescita al 4,06 per cento registrata nel 2018. "Quando abbiamo fatto le nostre previsioni non avevamo ancora i dati sui primi mesi del 2019", ha spiegato Martijn. Secondo i dati dell'Istituto delle statistiche albanese (Instat), nel primo trimestre del 2019, il tasso di crescita è sceso a quota del 2,21 per cento. Intanto la Banca centrale del paese ha fatto sapere che lo stesso ritmo si sarebbe verificato anche nel secondo trimestre. (segue) (Alt)