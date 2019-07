Albania: Fmi prevede revisione a ribasso per stime crescita economica (2)

- "Noi aggiorneremo i dati generali forse dopo un mese e in base ai nuovi sviluppi presenteremo le nostre stime. Tuttavia, a lungo termine, noi riconfermeremo le nostre attese per una crescita economica attorno al 4 per cento", ha precisato Martijn. Il primo semestre del 2019 è stato caratterizzato da forti tensioni politiche. "L'instabilità politica influisce negativamente sulla crescita dell'economia, poiché le famiglie rinviano le loro spese, perché risparmiano in attesa di capire quello che succederà e lo stesso vale anche per le imprese che potrebbero sospendere i loro investimenti. Al momento, dai dati a disposizione non notiamo che ciò sia successo, ma esiste tuttavia il rischio. Perciò – ha proseguito Martijn – il nostro consiglio al governo è quello di andare avanti con le riforme economiche ed in particolare con il rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto, in modo da poter minimizzare gli effetti dell'instabilità politica". (segue) (Alt)