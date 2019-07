Albania: Fmi prevede revisione a ribasso per stime crescita economica (3)

- Il capo della missione del Fmi per l'Albania ha sottolineato nuovamente la preoccupazione sui progetti di investimento realizzati in base alla formula di Partenariato pubblico privato (Ppp). "E' normale che il governo sia interessato ai grandi investimenti in infrastruttura. Ma noi abbiamo ribadito il pericolo che possono portare al bilancio di Stato. E' importante garantire che questi progetti vengano sottoposti ad un'attenta analisi del valore del finanziamento, del rischio intrapreso e vengano monitorati da vicino, per evitare che i possibili rischi si materializzino. Abbiamo notato che non sempre sono state prese queste misure", ha spiegato Martijn, facendo sapere di aver chiesto al governo di "rinunciare alle proposte non richieste. E' importante che il governo inizi a pianificare le priorità dei settori e proponga dei progetti che siano poi sottoposti ad una gara". (segue) (Alt)