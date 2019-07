Albania: Fmi prevede revisione a ribasso per stime crescita economica (4)

- Il funzionario dell'Fmi ha messo in evidenza anche la ridotta attività creditizia "con una certa ripresa nell'ultimo anno, ma non ai livelli da noi desiderati". Tuttavia, Martijn ha spiegato che l'attività creditizia è legata ad una serie di fattori strutturali. "Prima di tutto c'è stato il problema dei crediti inesigibili, poi la ristrutturazione del sistema bancario, con la vendita di alcune banche e l'entrata di nuovi attori, il che richiede un pò di tempo, fino a quando le cose riprendano a funzionare. Poi – ha aggiunto Martijn – c'e' il problema dell'alto tasso di informalità, aziende che ufficialmente non sono parte dell'economia e quindi non possono ricorrere ai prestiti bancari. Dall'altra parte anche la bassa partecipazione finanziaria. Ancora molta gente non ha un conto corrente e, quindi, non possono accedere ai crediti". (Alt)