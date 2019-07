Rai: slc Cgil Roma e Lazio, abolire canone è ingannevole e danno a servizio pubblico

- "Abolire il canone Rai è un inganno che danneggia il servizio pubblico radiotelevisivo". È quanto sostiene Carlo Podda, segretario generale della Slc Cgil di Roma e del Lazio, in una nota, in cui boccia senza appello il disegno di legge presentato da Gianluigi Paragone e Maria Laura Paxia del Movimento 5 stelle ritenuto "l'ennesimo abuso di potere esercitato da alcuni politici ai danni della Rai. Abolire il canone, il più basso fra tutti i paesi europei - continua Podda - significa indebolire l'industria culturale italiana a vantaggio dei soli interessi degli investitori privati e ledere i principi cardine di una governance pubblica: indipendenza, trasparenza, sostenibilità. Rigettiamo l'ipotesi che la Rai possa essere messa alla pari di un'emittente privata, i cui criteri di gestione ubbidiscono a logiche meramente commerciali che definiscono la programmazione in base agli incassi pubblicitari, ma ancor più condanniamo l'uso dell'azienda di servizio pubblico radiotelevisivo quale terreno di battaglia politica a meri fini elettorali. L'inganno dell'abolizione del canone Rai si tradurrebbe in una penalizzazione e in un oggettivo impoverimento per tutta l'utenza e per l'intero paese, ancor più se si guarda ai servizi di pubblica utilità, ai diversamente abili, all'informazione. Solo il finanziamento pubblico può assicurare l'esistenza di un reale servizio pubblico". (Com)