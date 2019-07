Lega: M5s diserta aula, ribadiamo nostra fiducia nel premier, su Russiagate doveva rispondere qualcun altro

- Il Movimento cinque stelle, in una nota, spiega le ragioni per cui i senatori pentastellati non sono presenti nell'emiciclo di Palazzo Madama e scrive "ribadiamo il nostro rispetto per il presidente Conte, ma oggi non era lui a doversi presentare nell'Aula del Senato per rispondere all'informativa sul caso Russia-Lega". (Com)