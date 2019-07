Speciale infrastrutture: Cina, porto Ningbo Zhoushan, movimentazione merci aumentata del 5,5 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il porto di Ningbo Zhoushan, il porto più trafficato della Cina, ha visto la movimentazione di merci salire del 5,5 per cento su base annua a 557,96 milioni di tonnellate nella prima metà del 2019. Lo riferiscono le statistiche del ministero dei Trasporti cinese. Nel frattempo, la movimentazione di container nel porto nella provincia di Zhejiang, nella Cina orientale, ha raggiunto 13,91 milioni di container standard nel periodo gennaio-giugno, con un aumento del 4,7 per cento su base annua. La capacità di carico del porto si è classificata al primo posto nel paese, mentre la capacità di trasporto è risultata seconda solo a quella del porto di Shanghai. L'operatore portuale di Ningbo Zhoushan ha affermato che il porto ha accelerato la costruzione di scali intelligenti per migliorare l'efficienza e attingere al mercato interno per dare impulso agli affari quest'anno in condizioni economiche e commerciali instabili. Con l'aiuto dei servizi di transito ferroviario-marittimo, l'attività del porto copre 48 città a livello di prefettura in 15 regioni provinciali. Nei sei mesi, i servizi di transito ferroviario-marittimo gestivano 386 mila container standard, con un aumento del 46,7 per cento su base annua. Ningbo Zhoushan ha aderito all'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta) ottimizzando le rotte di navigazione verso le regioni correlate. Le regioni Bri hanno contribuito a oltre il 40 per cento della produzione di container, con quella dal Sud-est asiatico e dalle rotte del Mediterraneo nella prima metà in aumento rispettivamente del 41 e del 15,8 per cento. Nel 2018, il porto, importante infrastruttura che collega la cintura economica del fiume Azzurro (Yangtze) con la Via della seta marittima del 21mo secolo, ha gestito oltre un miliardo di tonnellate di merci per un secondo anno consecutivo, diventando l'unico al mondo a superare il livello di un miliardo di tonnellate. Inoltre, la sua movimentazione annuale di container ha superato l'anno scorso 26 milioni di container standard, classificandosi tra i primi tre porti del mondo. (Cip)