Speciale infrastrutture: Sud, Lezzi, da Cipe via libera a oltre 100 milioni per Mezzogiorno

- Via libera dal Cipe "a importanti finanziamenti per il Sud". Lo ha annunciato il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, al termine della riunione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, che si è svolta questa mattina a palazzo Chigi. "Sono 99 milioni di euro per i porti di Palermo, Castellammare di Stabia e per l'aeroporto di Reggio Calabria, nonché 15 milioni per il recupero del bene confiscato La Balzana, nel casertano. Si tratta di ulteriori stanziamenti a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di cui presiedo la cabina di regia, in favore del Piano operativo Fsc Infrastrutture 2014/2020. Per il porto di Palermo - ha aggiunto il ministro nel dettaglio - vengono destinati 39 milioni di euro, per quello di Castellammare di Stabia 35 milioni di euro e per l'aeroporto di Reggio Calabria 25 milioni di euro. Il totale, di 99 milioni di euro, sarà erogato in tre anni per interventi di messa in sicurezza delle tre infrastrutture. Per il recupero della Balzana vengono destinati circa 15 milioni di euro". (Rin)