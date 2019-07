Speciale infrastrutture: Croazia, 10 offerte ricevute per progetto ferrovia tra Fiume e confine ungherese

- L'ente che gestisce le ferrovie della Croazia ha ricevuto dieci offerte per il progetto da 300 milioni di euro per la connessione tra il porto di Fiume (Rijeka) e il confine ungherese. Le offerte includono quelle di società internazionali e consorzi di paesi europei, della Cina e della Turchia. Il progetto prevede l'espansione della tratta ferroviaria di 42,6 chilometri che attualmente collega Krizevci e Koprivnica, al confine tra Croazia e Ungheria. L'Unione europea si è impegnata a coprire l'85 per cento del costo totale del progetto. Le Ferrovie della Croazia sottolineano che si tratta del più grande progetto infrastrutturale intrapreso negli ultimi anni nel paese. Secondo quanto riportato dal portale d'informazione "Railway Technology", gli offerenti includono un consorzio guidato dalla cinese Sinohydro e quello tra le società China Tiesiju Civil Engineering Group e China Railway Electrification Engineering Group. Tra gli offerenti anche la turca Cengiz e l'austriaca Strabag. In corsa per aggiudicarsi il progetto anche un consorzio che include Comsa e Generale Costruzioni Ferroviarie ed un altro tra l'italiana Rizzani e la slovena SZ-Zeleznisko. (Zac)