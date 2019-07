Speciale infrastrutture: Kenya, Ukur Yatani nuovo ministro delle Finanze

- Il presidente keniota Uhuru Kenyatta ha nominato Ukur Yatani come nuovo ministro delle Finanze. È quanto riferisce una nota della presidenza di Nairobi. Yatani subentra ad Henry Rotich, accusato di corruzione nell’ambito dell'appalto di oltre 450 milioni di dollari assegnato alla compagnia italiana Cmc Ravenna per i progetti di costruzione delle due dighe di Arror e Kimwarer. Oltre a Rotich, anche il suo numero due Kamau Thugge risulta indagato: al suo posto nell’incarico di segretario generale del ministero delle Finanze è stato nominato Julius Muia. Nell’inchiesta, oltre a Rotich e a Thugge, risultano indagate oltre 20 persone, tra cui il direttore generale di Cmc, Paolo Porcelli, chiamate ad affrontare otto capi d’accusa che vanno dalla cospirazione, alla frode e alla cattiva condotta finanziaria. Ieri il tribunale di Nairobi ha autorizzato il rilascio su cauzione di Rotich, arrestato lunedì scorso con l’accusa di corruzione, disponendo contestualmente l’interdizione dell’ex ministro dai pubblici uffici per tutta la durata del processo. Oltre che per Rotich, il tribunale ha autorizzato il rilascio, sempre dietro il pagamento di una cauzione, anche per il suo braccio destro Thugge. In merito alla vicenda, Cmc Ravenna ha fatto sapere che “sta seguendo con attenzione gli sviluppi relativi alla vicenda, nel pieno interesse dei rappresentanti che ne sono coinvolti” e “si sta già attivando presso l’autorità giudiziaria del Kenya per dirimere nel minor tempo possibile la vicenda”. A tal fine, si legge in una nota, sono stati incaricati il legale statunitense Robert Amsterdam e l’avvocato Ermenegildo Costabile di Milano. “Si ribadisce che Cmc è certa della correttezza dell’operato dell’azienda e dei suoi rappresentanti, sia in Italia sia all’estero, in particolare sull’appalto di cui si discute. L’accusa farebbe riferimento, infatti, alle condizioni del finanziamento, da parte di banche di primario standing internazionale, delle opere pubbliche appaltate dal Kenya a Cmc. Il gruppo ravennate ed i suoi rappresentati – conclude la nota – non hanno partecipato alle trattative e pertanto è certa potrà chiarire rapidamente la propria estraneità ai fatti oggetto d'indagine”. (Res)