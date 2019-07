Difesa: Russia, al via preparativi per consegna S-400 alla Cina

- Le autorità della Federazione Russa hanno avviato i preparativi per la consegna via mare di una seconda batteria di sistemi missilistici S-400 alla Cina. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Tass”, citando fonti interne alla diplomazia russa. “Una nave da trasporto carica di componenti per la seconda batteria di sistemi missilistici S-400 alla Cina è già salpata dal porto di Ust-Luga, sulla costa baltica: a fronte di ciò possiamo affermare che, esattamente come per la Turchia, la consegna è iniziata ben prima dei termini stabiliti nel contratto”, ha detto la fonte, aggiungendo che “ci saranno tre diverse consegne ad intervalli di tempo il più possibile brevi”. (Rum)