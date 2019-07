Golfo: Svezia in contatto con Iran e Regno Unito su petroliera Stena Impero

- La Svezia sta conducendo un dialogo a vari livelli con il Regno Unito, l’Iran e altri partner per trovare una soluzione al caso della petroliera Stena Impero, nave battente bandiera del Regno Unito, ma di proprietà della svedese Stena Bulk, sequestrata lo scorso 19 luglio dai Guardiani della rivoluzione iraniana mentre attraversava lo Stretto di Hormuz. "La Svezia è preoccupata per gli sviluppi nello stretto di Hormuz. Per la Svezia e l'Ue è fondamentale proteggere la libertà di navigazione. Data la situazione molto grave nella regione, è anche importante che le misure adottate contribuiscano ad allentare le tensioni", ha dichiarato il ministero degli Esteri svedese in una nota. “La Svezia sta conducendo un dialogo a vari livelli con il Regno Unito, l'Iran e altre parti interessate e speriamo di trovare una soluzione ai problemi e di attenuare la situazione di tensione", si legge nella nota. (segue) (Res)