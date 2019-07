Camera: domani interrogazioni in commissione Lavoro, risponde Durigon

- Domani, giovedì 25 luglio, alle ore 12, la commissione Lavoro della Camera svolge interrogazioni a risposta immediata su questioni riguardanti il ministero del Lavoro e le Politiche sociali. Per il governo risponde il sottosegretario Claudio Durigon. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)