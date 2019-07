Ue-Regno Unito: Tusk si congratula con Johnson

- Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, si è congratulato con il neo primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson. "A nome del Consiglio europeo, vorrei congratularmi con te per la tua nomina a primo ministro del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Non vedo l'ora di incontrarti per discutere, in dettaglio, della nostra cooperazione", ha scritto Tusk in una lettera. (Beb)