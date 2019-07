Camera: domani audizione ambasciatore in Libia, Buccino Grimaldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 25 luglio, alle ore 8:15, la commissione Affari esteri, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo, svolge l'audizione dell'ambasciatore d'Italia in Libia, Giuseppe Buccino Grimaldi. Lo riferisce la Camera in una nota. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(Com)