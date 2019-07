Salute: domani Ail pone targa in memoria di ex presidente Franco Mandelli a un anno da scomparsa

- Domani, alle ore 11 a Roma, l'Associazione italiana contro le leucemie ricorderà Franco Mandelli l'ematologo e storico presidente di Ail a un anno dalla sua scomparsa, posando una targa commemorativa all’interno della sala Convegni della sede nazionale Ail, in via Casilina, 5. La cerimonia si terrà alla presenza della famiglia del prof. Mandelli, del prof. Sergio Amadori, attuale presidente nazionale Ail e di alcuni rappresentanti dell’Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. "Il professor Franco Mandelli è considerato il padre dell’ematologia italiana e colui che ha elevato l’Ail a modello di eccellenza del volontariato solidale in campo sanitario", si legge nella nota dell'associazione. "Ricordarlo con un piccolo gesto, come questo – ha aggiunto nella nota Sergio Amadori, presidente nazionale Ail - significa testimoniare tutta la nostra gratitudine per un uomo e un medico che è stato sempre al servizio degli altri".(Com)