Regno Unito: cancelliere Hammond presenta dimissioni a premier May

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito, Philip Hammond, ha rassegnato ufficialmente le sue dimissioni al primo ministro, Theresa May. È quanto si apprende grazie ad un messaggio pubblicato oggi sul suo profilo Twitter. “Credo che il suo successore debba essere libero di scegliere un cancelliere dello Scacchiere che condivida le sue idee e la sua politica”, si legge nel messaggio. Nella giornata del 22 luglio, Hammond ha ribadito la sua opposizione alla idea di Brexit proposta da Johnson, confermando che avrebbe rassegnato le dimissioni se l'ex sindaco di Londra ed ex ministro degli Esteri fosse diventato premier. Lo scorso 21 luglio, il cancelliere ha spiegato di essere contrario anche solo a prendere in considerazione la possibilità di una "no-deal Brexit", ritenuta da Johnson uno strumento negoziale nelle trattative tra Regno Unito e Ue. (Res)