Ambiente: incontro Regione-associazioni su spreco alimentare, da Regione risorse economiche per progetti mirati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 10 progetti ammessi (5 in continuità con il piano 2017/2018 e 5 nuovi) sono stati finanziati con 2.557.000 euro. Tra le aree di intervento ci sono il recupero e raccolta di prodotti nel rispetto dell'equilibrio nutrizionale per tutti i beneficiari dell'aiuto; il recupero e la raccolta di prodotti specifici per l'alimentazione delle categorie più fragili come bambini e anziani; il consolidamento della raccolta e distribuzione attraverso gli 'empori solidali', cioè i piccoli market in cui le persone in difficolta' possono scegliere i prodotti raccolti attraverso donazioni di privati o di organizzazioni di terzo settore e ritirarli gratuitamente. Prevista anche la formazione del personale con particolare attenzione alla normativa igienico sanitaria Haccp, alla conservazione e alla somministrazione degli alimenti. Le attività dovranno realizzarsi nel biennio 2019/2020 e concludersi entro dicembre 2020. (Com)