Difesa: Russia, sistema Avangard entrerà in uso entro fine anno

- Il nuovo sistema missilistico strategico russo Avangard non viola gli accordi sul Trattato di Praga sulla riduzione delle armi strategiche offensive (Start) ed entrerà in servizio entro la fine dell'anno. Lo ha dichiarato il generale Viktor Poznikhir, vicecapo della direzione principale dello Stato maggiore delle forze armate russe. "Considerando che Avangard è dotato di un missile strategico intercontinentale, tutte le procedure stabilite dal Trattato Start verranno rispettate", ha detto Poznikhir in occasione di una riunione congiunta delle commissioni per gli affari esteri e della difesa del Consiglio della Federazione (camera alta del parlamento). A giugno, il comandante delle forze missilistiche strategiche, il generale Sergej Karakaev, ha annunciato che i nuovi sistemi missilistici strategici d'avanguardia sarebbero entrati in servizio entro la fine dell'anno nei pressi di Orenburg. (Rum)