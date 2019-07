Legge Bilancio: Conte, cinque tavoli tecnici in vista della sessione autunnale

- Il "programma di politica economica del governo si caratterizzerà, da qui alla sessione autunnale di bilancio, da un lato attraverso il confronto con le parti sociali, dall'altro con cinque tavoli tecnici, in vista della prossima manovra, su riforma del sistema fiscale, revisione della spesa pubblica, privatizzazioni, Sud, investimenti ed export": lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al question time a Montecitorio, nel rispondere all'interrogazione di Grazione Delrio, capogruppo del Pd, in merito alla possibilità di conciliare gli impegni di bilancio concordati con la Commissione europea con gli impegni assunti in sede parlamentare, nonché con le proposte avanzate dalle forze politiche di maggioranza in tema di riduzione fiscale" (Delrio - Pd). (Rin)