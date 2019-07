Ambiente: firmato accordo Gruppo Cap-Alfa per collaborazione strategica per servizio idrico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i temi che saranno affrontati nel percorso che porterà alla stipula del contratto di rete ci sono la collaborazione delle due aziende sul Piano Infrastrutturale Acquedotto, uno strumento di ricerca avanzato sullo stato della falda acquifera che già è alimentato con alcuni dati provenienti dall'area di Varese che costituisce un territorio strategico per le riserve di acqua dolce della pianura milanese; il coordinamento dei sistemi di monitoraggio e controllo degli scarichi delle attività produttive, in modo da garantire con ancora più efficacia lo stato di salute dei corsi di acqua superficiali che dipende dal complesso delle attività dell'intero bacino idrico; l’integrazione dei sistemi di monitoraggio dei consumi elettrici, di quelli di modellazione di fognature e depuratori e di quelli di telecontrollo, in modo da giungere a un coordinamento complessivo della gestione del servizio migliorando gli standard di qualità e garantendo una sempre maggiore sostenibilità del servizio; la condivisione di alcuni dei sistemi informativi strategici: ad esempio la gestione clienti, lavori, amministrazione e fatturazione. “Per Alfa è l'inizio di una rivoluzione - sostiene Mazzucchelli - questo accordo con Cap permetterà ad Alfa di crescere, valorizzando le proprie professionalità interne e dando un'accelerazione decisiva all'operatività e alla progettualità”. (Com)