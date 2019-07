Speciale difesa: Germania, oggi seduta straordinaria Bundestag per giuramento ministro Kramp-Karrenbauer

- Interrompendo la pausa estiva dei lavori parlamentari avviata il 29 giugno scorso, il Bundestag si riunirà oggi in seduta straordinaria per il giuramento del ministro della Difesa, la presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) Annegret Kramp-Karrenbauer, che ha assunto l'incarico il 17 luglio in sostituzione di Ursula von der Leyen, divenuta presidente designata della Commissione europea. Come riferito dal quotidiano “Handelsblatt”, i deputati non si riuniranno nella sede del Bundestag, interessata da lavori di ristrutturazione, bensì nel vicino Paul Loebe Haus, edificio che ospita le commissioni e gli uffici del parlamento tedesco. (Res)