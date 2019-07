Speciale difesa: Germania, Spd, ministro si attenga a patto governo su spese militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa tedesco, la presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) Annegret Kramp-Karrenbauer, “deve attenersi a quanto stabilito in materia di spese militari nell'accordo di coalizione” tra Cdu, Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD). Come riferito dal quotidiano tedesco “Handelsblatt”, in questo modo la SpD ha risposto a Kramp-Karrenbauer che, in un'intervista rilasciata il 20 luglio scorso alla “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ha ricordato come la Germania abbia assunto “un chiaro impegno” ad aumentare le spese per la difesa al 2 per cento del Pil entro il 2024, come stabilito dalla Nato nel 2014 per tutti gli Stati parte dell'Alleanza atlantica. Come ricorda “Handelsblatt”, il governo tedesco si è impegnato con gli Stati Uniti a portare gli investimenti per la difesa all'1,5 per cento del Pil entro il 2024. Per il 2020, la quota del Pil da impiegare nelle spese militari sarà dell'1,37 per cento, cifra che scenderà all'1,25 per cento nel 2023. “Per governare vale l'accordo di coalizione, e non i desideri dei partiti", ha affermato Fritz Felgentreu, portavoce della SpD per la politica di difesa, commentando le dichiarazioni di Kramp-Karrenbauer. (Res)