Speciale difesa: Regno Unito, Johnson promette a militari protezione da inchieste su guerra in Irlanda del Nord

- I militari britannici che servirono durante la guerra civile in Irlanda del Nord non devono più essere perseguitati da inutili processi penali. Lo ha dichiarato Boris Johnson durante il discorso tenuto ieri, 23 luglio, ai parlamentari conservatori a seguito della sua nomina a leader dei Tory e primo ministro del Regno Unito, incarico che assumerà nella giornata di oggi. Secondo il quotidiano "The Times", la dichiarazione di Johnson è stata accolta con soddisfazione dai deputati di tutte le correnti dei Tory. I veterani dell'esercito, ha detto Johnson, non dovranno essere perseguitati dalla giustizia a meno che non ci siano prove più che evidenti di crimini compiuti nel corso dei "Troubles", la guerra civile combattuta in Irlanda del Nord dal 1968 al 1998 tra protestanti lealisti e cattolici indipendentisti. (Res)