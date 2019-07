Speciale difesa: Golfo Persico, per il momento la Germania non invierà navi da guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania appoggia gli sforzi di Regno Unito e Francia per garantire in comune la libertà di navigazione e la sicurezza delle rotte nel Golfo Persico. Tuttavia, scrive il quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, fonti del governo federale rivelano che a Berlino “al momento non è stata ancora presa in considerazione in maniera concreta” la possibilità di partecipare a un'operazione militare internazionale nel Golfo Persico. Per la realizzazione di tale iniziativa sta, invece, esercitando pressioni il Regno Unito dopo il sequestro della petroliera battente bandiera britannica Stena Impero nello Stretto di Hormuz da parte dei Guardiani della rivoluzione iraniani. In questo modo, la Repubblica islamica ha inteso rispondere al sequestro della petroliera battente bandiera iraniana Grace 1 nello Stretto di Gibilterra ad opera dei Fanti di marina britannici su richiesta degli Stati Uniti. La nave era in rotta verso la Siria per consegnare un carico di greggio in violazione delle sanzioni dell'Ue contro il governo del presidente siriano Bashar al Assad. (Res)