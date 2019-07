Speciale difesa: Golfo Persico, la Spagna appoggia la missione navale proposta dal Regno Unito

- La Spagna ha manifestato ieri, 23 luglio, il suo appoggio alla proposta del Regno Unito di lanciare una missione navale, a guida europea, per tutelare le imbarcazioni e gli equipaggi che attraversano lo stretto di Hormuz. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "Cinco Dias", precisando che l'iniziativa di Londra arriva in risposta all'escalation di tensioni nel Golfo Persico e in particolare in seguito al sequestro, da parte dell'Iran, della petroliera britannica Stena Impero. L'idea di una missione marittima Ue ha incontrato il sostegno anche di altri Paesi membri come Germania e Francia. (Res)