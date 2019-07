Governo: Conte, con Impresa 4.0 sostegno ad aziende, in fase avanzata decreti attuativi sblocca cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo si è impegnato a mettere in campo da subito strumenti di natura agevolativa utili a sostenere le aziende in difficoltà. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso del question time alla Camera, in risposta ad un'interrogazione in cui si chiedeva conto delle iniziative in merito alle autonomie differenziate, la crisi delle imprese e lo sblocco delle infrastrutture (Schullian e Lupi-Misto). "Con il piano nazionale Impresa 4.0 - ha spiegato il premier - abbiamo introdotto misure finalizzate ad accrescere la competitività. Ne ricordo alcune: ammortamento per aiutare le imprese negli investimenti ad alto contenuto tecnologico e digitale; ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, reintrodotto recentemente con il decreto-legge 'crescita'; previsione di un credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo e di un credito di imposta per la formazione 4.0; un voucher innovation manager, per spingere le imprese a dotarsi di un esperto, che le possa guidare lungo il percorso dell’innovazione". Conte ha poi concluso: "Per quanto riguarda invece l’avvio delle opere infrastrutturali abbiamo presentato lo 'sblocca cantieri', siamo in fase di avanzata definizione dei decreti attuativi, che renderanno pienamente operative le misure contenute nel decreto-legge".(Rin)