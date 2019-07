Bulgaria: governo approva candidatura Gabriel per ruolo commissario Ue

- Il governo della Bulgaria ha approvato la candidatura di Maria Gabriel per il ruolo di commissario europeo nella nuova Commissione, guidata da Ursula von der Leyen. Gabriel già detiene il ruolo di commissario per l'Economia digitale nella Commissione Ue uscente. "La leadership di Gabriel ha sviluppato una nuova legislazione europea sulla cybersecurity, compreso il rafforzamento dell'Agenzia europea per la cybersecurity e, per la prima volta, una cornice legale per i prodotti e i servizi nell'area", si legge in una nota del governo di Sofia. "Onore e responsabilità per essere stata nominata commissario candidato per la Bulgaria", ha dichiarato da parte sua Gabriel ringraziando il primo ministro Bojko Borisov. (Bus)